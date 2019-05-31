Vezirköprü'de mezuniyet coşkusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören konuşmalarla devam etti. 1060 öğrencinin eğitim gördüğü Vezirköprü MYO'dan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 189 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.

Törende ilk konuşmayı yapan Vezirköprü MYO Müdürü Prof. Dr. Kemalettin Şahin okul hakkında genel bilgi vererek, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmak için törene katılanlara teşekkür etti. Şahin, bünyesinde 7 bölüm ve 9 program bulunan okulda birinci ve ikinci öğretimde toplam 1060 kayıtlı öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Öğrencilerden okuldaki başarılarını mezun olduktan sonrada devam ettirmelerini isteyen Şahin, ilçenin temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılığa dayandığını, ilçenin kalkınmasında sürdürülebilir turizm ve tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi olduğunu dile getirdi.

Kenevir ve turizm vurgusu

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis yaptığı konuşmada öğrencilerin ve velilerin büyük bir heyecan yaşadığını ifade ederek, öğrencilerin ailelerine ve topluma karşı örnek davranış sergileyerek görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine inandığını kaydetti. İlçedeki kenevir üretiminin önemine değinen Edis, kenevirin kullanıldığı alanları belirterek bu konuda üretimde ön plana çıkmak istediklerini söyledi. Turizm çalışmaları hakkında da bilgi veren Edis, ilçe için Meslek Yüksekokulu bünyesindeki turizm bölümünün önemli olduğunu anlattı.

"Hem kendinize hem ailenize hem de ülkenize katkı yapacaksınız”

Rektör Danışmanı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Ali Uzun, ilçe tarımında kenevir üretimine dikkat çekerek bu konuda Tarımsal Araştırma Enstitüsü kurulduğunu hatırlattı. Bu konuda ilçe ve ülke için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Uzun, öğrencilere seslenerek, “Sizler mezun olarak okulun kültür elçileri oldunuz. İş hayatınıza, mesleğinize evrensel kültüre katkı yapacaksınız. Bu iş mezun olmakla bitmeyecek. Sürekli çalışacaksınız. Hem kendinize hem ailenize hem de ülkenize katkı yapacaksınız” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri protokol tarafından verildi. Okul birincisi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü öğrencisi Melek Yıldırım, ödülünü Kaymakam Kudret Kurnaz'dan alarak yaş kütüğüne 13. plaketi çaktı. Tüm öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından mezun olan 189 öğrenci gelecek için keplerini fırlattı.

Mezuniyet törenine İlçe Emniyet Müdürü Koray Yağcı, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, öğretim görevlileri ve veliler katıldı.