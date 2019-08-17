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Vezirköprü'de müzik ve şiir şöleni

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 15.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 15. Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında ‘Müzik ve Şiir Şöleni' yapıldı.


15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılan şölene katılım yoğundu. Sunuculuğunu şair Vezirköprülü Aydın Yüksel'in yaptığı program şairin kendi şiiri “Vezirköprü'ye gel” şiirini okuması ile başladı. Halk müziği sanatçısı Metin Yılmaz Poyraz'ın söylediği türkülerle neşeli dakikalar yaşandı. Şairler ve sanatçılar Vezirköprü'yü gezdiklerini, tarihi mekanlarına, doğasına ve kültürüne hayran kaldıklarını, Şahinkaya Kanyonu'nun klip çekimi için mükemmel bir yer olduğunu dile getirdiler. Semazen gösterisinin ardından şairler şiirlerini bir bir sıraladılar. Işık Manço'nun sahneye çıkmasından sonra şairlere birer plaket verildi. Şölene Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve şiir severlerin yanı sıra Vezirköprülü şairler de katıldı.

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