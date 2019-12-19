Vezirköprü'de öğrencilere diş macunu ve fırça

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 'Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği'nde öğrencilere diş macunu ve fırça dağıtıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliğe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkı sağladığı belirtildi. Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonunda yapılan programda saygı duruşu ve İştiklal Marşı'ndan sonra bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, diş ve diş eti hastalıklarının Türkiye ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını, koruyucu diş sağlığı hizmetleri üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Oruç, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak koruyucu ağız diş sağlığı çalışmaları kapsamında halkı bilinçlendirme, öğrencilerin ağız ve diş sağlığı taramalarının yapılması için Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği düzenledik" diyerek konunun önemine dikkat çekti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Oruç, farkındalık oluşturma amacıyla yapılan şenliğe 3 günde 35 okuldan bin 512 öğrencinin katıldığını, erişkin bin 624 kişiye hizmet verildiğini, 893 öğrencinin de muayene edildiğini açıkladı.

Diş macunu ve fırça dağıtıldı.

Spor salonundaki etkinlikte Ağız ve Diş Sağlığı Atölyesi, Fizik Aktivite Atölyesi, Sağlık Beslenme Atölyesi, Plak Boyama Atölyesi, Eğitim ve Bilgilendirme Atölyesi, Gebe Bilgilendirme Atölyesi, Kronik Hastalıklar Atölyesi stantları kurularak protokolün de izlediği bilgilendirme ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. Öğrencilere diş macunu ve fırça dağıtıldı. Etkinliğe 640 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Ağız ve Diş Sağlığı etkinliğine ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hacer Özaydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, sağlık personeli ve öğrenciler katıldı.