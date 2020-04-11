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Vezirköprü'ye 14 gün karantina

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsü vakalarının artmasından dolayı Vezirköprü ilçesine giriş-çıkışlara özel sebepler dışında 14 gün yasak getirdi.


Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında korona tedbirleri kapsamında yapılan toplantıda, Vezirköprü Ovacık Mahallesi'nde bir süre önce görülen korona virüs vakalarından dolayı mahallenin karantinaya alınmasının ardından, alınan tedbirlere rağmen salgının yayılmasının önlenememesi üzerine kurul yeni bir karar yayımladı.


Alınan karar sonucunda, “Vezirköprü ilçesinde kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; ilçe merkezine; ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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