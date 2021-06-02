Vezirköprü'ye 3 sanayi yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü'ye iki organize sanayi bölgesi(OSB) ile küçük sanayi sitesi kazandırıyor.

İlçenin üretim ve istihdamına önemli katkı sağlayacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Besi OSB), Karma OSB ve küçük sanayi sitesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan stratejik şehir Samsun'daki değişim ve gelişim sürüyor. Yol, içme suyu ve kentsel dönüşüm gibi altyapı yatırımlarından kentin tarım ve turizme kadar her alanda faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyesi, sanayi yatırımlarıyla da ilçeleri kalkındırıyor.

Hayvancılığa Besi OSB dopingi

Vezirköprü ilçesinin sanayi altyapısını ilçe belediyesi işbirliğiyle güçlendirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, planladığı 3 sanayi yatırımını 2024'e kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Bu yatırımların başında gelen Besi OSB, oluşturulan müteşebbis heyetiyle ilçede hayvancılığın geliştirmesine büyük katkı sağlayacak. Kızılcaören ve Doyran Mahalleleri sınırları içerisindeki bin 395 dekarlık mera vasıflı alanda kurulacak. Resmi kuruluş süreci bakanlık onayıyla tamamlanacak proje 3 yıl içerisinde hizmete girecek.

Karma OSB projesi devam ediyor

Vezirköprü'ye kazandırılacak Karma OSB, özel sektör yatırımları için önemli bir üretim merkezi olacak. Tarımsal sanayi üretimi yapan firmaların çoğunlukta olması beklenen Karma OSB, Avdan ve Örencik mahalleleri arasında kalan 1500 dönümlük alanda kurulacak. 3 yılda tamamlanması hedeflen Karma OSB'nin hayata geçmesiyle ilçedeki nüfus göçünün durması, üretim ve ticaretin artması, lojistik sektörünün canlanması ve işsizliğin azalması bekleniyor.

Küçük Sanayi Sitesi'ni TOKİ yapacak

Kentsel değişimle ilçe merkezinde kalan, yeni imalat ve yatırım alanının bulunmamasıyla da ihtiyacı karşılayamaz hale gelen 40 yıllık küçük sanayi sitesi Samsun Büyükşehir Belediyesi-Vezirköprü Belediyesi dayanışmasıyla kurulacak yeni sanayi sitesine taşınacak. Avdan mahallesinde belirlenen hazineye ait 250 dönümlük alanda yer kesinleştirme ve plan hazırlık çalışmaları yapılıyor. Alt yapı ve kuruluş işlemleri ile inşaatını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapacağı yeni küçük sanayi sitesi, 2024'e kadar bitirilecek. Yatırımın tamamlanmasıyla ilçedeki trafik sorunu da ortadan kalkacak.

“Vezirköprü'yü ihya ediyoruz”

Vezirköprü ilçesine kazandırılacak sanayi yatırımlarıyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hizmetleri artırarak devam ettirdiklerini söyledi. Tüm altyapı yatırımlarını 2 yılda tamamlayacaklarını vurgulayan Başkan Demir, “Bütün imkanlarımızı Samsun'un geleceğine seferber ediyoruz. Vezirköprü'yü geleceğe hazırlamaya yönelik ihya süreci başladı. Tamamlanan ve devam eden yatırımlar var. Milletvekillerimizin desteği ile merkezi hükümet yatırımları sürerken, Havza-Vezirköprü yolunun yapımı devam ediyor. Besi OSB'nin kuruluşu gerçekleşti ve çalışma devam ediyor. Arkasından yine karma OSB ile küçük sanayi sitesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte inşallah bu yatırımları neticelendireceğiz. İhtiyaç olan ne varsa ilçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, milletvekillerimiz ve bakanlıklarımızla birlikte yerine getireceğiz” dedi.