Vezirköprü'ye 6 milyonluk Tarım Kredi binası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 milyon liraya mal olan "Tarım Kredi Kooperatifleri Yeni Hizmet Binası"nın açılışı Vali Osman Kaymak ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın katılımı ile yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılama amacıyla hizmet binasının inşa edildiğini söyleyen Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, "Çiftçilerimizin mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa ettiğimiz yeni hizmet binamız 6 milyon lira yatırım bedeline sahip. Çiftçilerimizin üretmiş olduğu tarımsal ürünlerin pazarlanmasına destek olmak, ürün ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kooperatifimiz bünyesinde üretimi artırmaya yönelik çalışmalar da yapıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde kooperatifin 850 bin ortağı olduğuna dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesiyiz. Dolayısıyla bu büyüklük bize bir takım imkânlar sağlarken aynı zamanda bir takım sorumluluklar da yüklüyor. Türkiye tarımında büyük işler yapmak istiyorsak; üreticilerimiz aynı zamanda pazarlamacı kimliğinden kurtulması gerekiyor. Yani bir yıl boyunca ürettikleri ürünün kime, nereye, kaç liraya satacağı kaygısından kurtulması lazım. İşte Tarım Kredi bundan sonraki faaliyetlerinde daha net bir şekilde bu misyonu üstlenecektir” diye konuştu.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir yaptığı konuşmasında, “Samsun üretim havzası olarak Türkiye'de dört önemli ovayı barındıran en önemli ilidir. Bunlar Çarşamba, Bafra, Terme ve Vezirköprü Ovası'dır. Vezirköprü Ovası'ndaki toprak kalitesi dünyada hemen hemen her tarıma uygun kaliteli topraklardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Samsun'un Çarşamba, Bafra, Terme ve Vezirköprü Ovalarıyla bir tarım kenti olduğunu dile getiren Vali Osman Kaymak, “İnsanımızın tarım üretiminden daha çok kazanması, bu sayede bölgemize ve ülkemize refah gelmesi konusunda bize sorumluluk düşüyor. İlimizde 70 bine yakın kayıtlı çiftçi ailesi var. Vezirköprü'de de 7 bin 500'e yakın çiftçi ailesi var ve geçimlerini bundan sağlıyorlar. İşte bunlar Samsun'un bir tarım kenti olduğunun göstergesi. Tabii bir bölge şehri olan Samsun sadece tarımla geçim sağlamıyor. Samsun aynı zamanda sanayi, ticaret, spor, sağlık, eğitim kenti ve önemli bir beşeri sermayesi var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Samsun'un daha iyi yerlerde olması, daha çok üretmesi gerekiyor. Bütün bu özelliklerimize rağmen ihracatta çok iyi bir yerde değiliz. Tarımsal ürünleri üretiyoruz ama katma değeri daha yüksek ve gelir getirici yönlerini de araştırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Vezirköprü'deki verimli arazilerin daha iyi işlenmesi ve ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunun çok önemli olduğunun altını çizen Kaymak, “Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir yönetim gösteriyor ve Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin umudu olmuş durumda. Spekülatörlerin önüne geçerek vatandaşımızın ucuz sebze yiyebilmesi için Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve belediyelerin devreye girmesi çok anlamlı. İnşallah bu çalışmalar devam edecek” açıklamasında bulundu.

Kendir ve kenevirin üretiminin daha önceden ülkede yasaklandığını hatırlatan Vali Kaymak şunları söyledi: “Ancak Vezirköprü ilçemizdeki Narlısaray Mahallesi'nde 130 dekar alanda çiftçilerimiz bu tohumu korudular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şu anda 130 dekar alanda ekilen kenevir 2-3 yıl içerisinde 5 bin dekara çıkarıp bütün Türkiye'nin tohum ihtiyacını karşılayacak.”

Konuşmaların ardından Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifleri Yeni Hizmet Binasının açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi. 6 milyon lira maliyeti ve 1700 metrekare alana kurulan Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifleri Yeni Hizmet Binasının açılışına ayrıca, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, , İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Derya Şahinler, TKDK Samsun Koordinatörü Dr.Bülent Turan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Selim Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Vezirköprü ilçe kamu kurum ve kuruluş müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.