Vezirköprü'yü gezdiler

Samsun'da, İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğrencileri, Vezirköprü'ye düzenlenen gezide ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı.

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilerine yönelik düzenlediği gezilere bir yenisini ekledi. Bir grup müdür yardımcısı ve öğretmenin de yer aldığı son etkinlikte 45 öğrenci için Vezirköprü gezisi düzenlendi.

Önce kanyon, ardından taş medrese

Öğretmenler Nazan Öncül ile Malik Güleçyüz'ün, Maarif Hareketi kapsamında yürütülen ve öğrencilerin aidiyet duygularını artırarak devamsızlık oranlarını azaltmayı hedefleyen Sensiz Olmaz projesi dahilinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler ilk olarak ilçenin en ünlü doğal güzelliklerinden Şahinkaya Kanyonu'na giderek burada tekne turu keyfi yaptı. Daha sonra Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'i makamında ziyaret eden ve çiçek takdim eden öğrenciler, ardından da ilçe merkezinde bulunan tarihi Bedestan, kütüphane, çarşı ve camileri gezdi. Öğrenciler, özellikle tarihi Bedestan'a hayran kalırken 'Taş Medrese' olarak da bilinen tarihi Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde birçok farklı kitabı inceleme, okuma ve araştırma fırsatı buldu.

Vezirsuyu'na davet

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, makamında ağırladığı öğrencilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti ve özellikle Vezirsuyu Tabiat Parkı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Edis, "Çevresi Altınkaya Baraj Gölü ile kaplı yarımada görünümündeki Vezirsuyu Tabiat Parkı, çok yakında tüm Türkiye'nin tanıdığı, bildiği bir tabiat harikası olacak. Vezirsuyu, ormanın yeşili ile suyunun mavisinin buluştuğu eşsiz güzelliğiyle doğayla iç içe olmak isteyenleri bekliyor. Sizleri de en kısa zamanda doğal faunası ve florası ile Vezirsuyu'na bekliyoruz. Turizm alanında başlattığımız dev atılımların meyvesini yemeye başladık. Vezirköprü en kısa zamanda bu alanda hak ettiği yere kavuşacak" dedi.