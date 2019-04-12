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Vitamin dolu okul

Samsun 19 Mayıs ilçesi Tekel İsmail Çolak İlk ve Ortaokulu’nda Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında “Beslenme Dostu Okul Projesi" “Vitamin Şenliği“ gerçekleştirildi.

Samsun 19 Mayıs ilçesi Tekel İsmail Çolak İlk ve Ortaokulu'nda Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında “Beslenme Dostu Okul Projesi" “Vitamin Şenliği“ gerçekleştirildi.


Öğrenciler, öğretmen ve davetlilere meyve salatası ikram edildi. Etkinlik boyunca tüm katılımcıların keyifli ve coşkulu oldukları gözlendi. Programı hazırlayan öğretmenler Seda Torun ve Elif Çaleroğlu'na teşekkür eden Okul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, "Bu tarz etkinlikleri uygulanmaya devam edeceğiz. Beslenme Dostu Okul Projesi ile sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefliyoruz" dedi.

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