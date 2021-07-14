Vitesi karıştırıp duvara çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde vitesi karıştıran yaşlı adam duvara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 JC 003 plakalı otomobiline binen Mustafa Y.(68) otomatik vitesi karıştırınca geri vites yerine ileri vitese takıp gaza bastı ve araç duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.