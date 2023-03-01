Viyadük altındaki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Samsun'da viyadük altına bırakılan şüpheli valiz, polis tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden kıyafet ve inşaat aletleri çıktı.

Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Canik Postanesi karşısı viyadük altında unutulan valiz, vatandaş tarafından fark edildi. Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler şerit çekerek önlem aldı, caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valize müdahale etti. Şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden kıyafet ve inşaat aletleri çıktı.

Herhangi bir olumsuz durumun çıkmaması üzerine polis şeridi kaldırarak trafiği açtı.