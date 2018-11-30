İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Viyadük göçüğünde hayatını kaybeden Kılıç, toprağa verildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken viyadüğün altında kalarak hayatını kaybeden kalıp ustası Bayram Kılıç(53), Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken viyadüğün altında kalarak hayatını kaybeden kalıp ustası Bayram Kılıç(53), Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın ilk iş gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.


28 Kasım Çarşamba günü, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışması sırasında beton blok üzerinde işçilerin bulunduğu sırada çökmüş 3 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi de yaralanmıştı.


Hayatını kaybeden işçilerden Bayram Kılıç, sabah saatlerinde Gebze'den Samsun'a getirildi. Kılıç'ın cenaze namazı Canik ilçesindeki Seyfinaz Hatun Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Kılıç'ın ailesi ve yakınları katıldı. Üç çocuk babası Kılıç'ın ilk iş gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Cenaze namazının ardından Kılıç'ın naaşı, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.