Viyadükte trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da viyadük üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı viyadük üstünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent A.(41) idaresindeki 55 SM 244 plakalı hafif ticari araç, Hasan Y.'nin (54) kullandığı 55 TS 244 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil aldığı darbenin etkisiyle kendi etrafında dönerek refüje çıktı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hasan Y. göğsünden hafif yaralanırken, olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra buradan ayrıldı.

Kaza sonrası her 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları hafif ticari aracın otomobile arkadan dokunduğunu, otomobilin de bu etki ile kendi etrafında döndüğünü söylediler. Hafif ticari aracın şoförü Levent A., “Otomobile arkadan dokunmuş olabilirim” dedi.

Kazanın ardından trafik bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.