VM'den törene tam kadro katılım

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk anıtına çelenk konmasıyla yapıldı. Düzenlenen Atatürk Anıtına çelenk bırakma törenine samsun protokolü, Bafra Spor Kulübü, Liv Hospital Samsun, VM Medical Park Samsun, Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik Spor Kulübü ve törende görevli personeller katıldı.

Dün gece Bafra'dan yola çıkarak Samsun'a yürüyerek gelen heyete katılan Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi yürüyüşe sağlık sponsoru oldu ve alanda yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele için Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla '1919 Ruhuyla Dedelerimizin İzindeyiz' projesi kapsamında yüzlerce vatandaş tarafından gece boyu yürünerek Bafra'dan Samsun'a getirilen bayrak Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edildi.

Törende ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele için Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla '1919 Ruhuyla Dedelerimizin İzindeyiz' projesi kapsamında yüzlerce vatandaş tarafından Bafra'dan İlkadım'a getirilen bayrak da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu yürüyüşün sağlık sponsoru Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi de törenlerde tam kadro yerini aldı.