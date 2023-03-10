İhlas Haber Ajansı

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Voleybolun kalbi Tekkeköy'de atacak

Kadınlar Voleybol 2.

Ligi Çeyrek Final müsabakaları Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılacak.


Tekkeköy ulusal çapta önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. Kadınlar 2. Ligi'nde en iyi 8 takımın karşı karşıya geleceği müsabakalar Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirecek.


Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak Ligi Çeyrek Final müsabakaları ile ilçe halkı voleybol heyecanı yaşayacak. Bu tür spor organizasyonlarını ilçede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ücretsiz izlenebilecek müsabakalara tüm vatandaşları davet etti.

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