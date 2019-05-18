Vosvoslardan 100. yıla özel şehir turu

SAMSUN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Vosvos Derneği (SAMVOS) iş birliğince 19 Mayıs 1919'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikte vosvoslarla şehir turu atıldı. Samsun Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı vosvosların direksiyonuna geçerek konvoya öncülük etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışlarının 100. yılı etkinlikleri kapsamında vosvoslarla şehir turu atıldı. Batıpark'ta toplanan Türkiye genelinden gelen 130 vosvos sahibi vosvoslarla şehir turu yaptı. Vosvoslar Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Lise Caddesi'ni takip ederek tekrardan Atatürk Bulvarı'ndan Batıpark'a geri döndü. Şehir turuna çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Şehir turuna ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, eşi Emine Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da eşlik etti.

“Samsunlular için onur ve gurur günü olacak”

Şehir turunun sonunda açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, milli mücadelenin başlamasının 100. yılı etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, “Bugün de vosvos kullanan arkadaşlarla beraber Samsun turu yaptık. Bu coşkuyu bütün halkımızla yaşamak benim için onur ve mutluluk oldu. Hepimizin ortak paydası Cumhuriyetimiz, geleceğimiz ve egemenliğimiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Cennet vatanın geleceği için, gelişmesi için el birliği içerisinde çalışmayı Allah nasip etsin. Etkinlikler çerçevesinde programlarımız devam ediyor. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi partilerin liderleri, Meclis Başkanımız, TOBB Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı geliyor. Bütün Ankara protokolü Samsun'da olacak. Pazar günü 1 günlüğüne dahi olsa Samsun Türkiye'nin başkenti olacak. Samsunlular için onur ve gurur günü olacak” dedi.

“Eski günlerime geri döndüm”

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ise 1919 Mayıs 1919'un 100. yılını coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız burada olacak. Yarını dolu dolu, 100. yıla yakışır, heyecanla ve coşkuyla kutlayacağız. Vosvos konvoyu da benim için çok anlamlı oldu. Yaklaşık 5 yıl Volkswagen kullanmış birisiyim. Eski günlerime döndüm. Konvoya halkımızda çok ilgi gösterdi” diye konuştu.

Vosvoslar sonrasında ise Kurtuluş Yolu'nu takip ederek Kavak ve Havza'ya doğru yola çıktı.