Vücut için kolesterolün önemi

Öğretim Üyesi Oğuzhan Yücel, insan vücudu için birçok önemli role sahip olan kolesterolün eksikliğinin de yüksekliğinin de farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana etkenlerden biri de kolesteroldür. Kolesterol eksikliğinin ya da yüksekliğinin vücutta farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Öğretim Üyesi Oğuzhan Yücel, "Karaciğerinizin, sindirim sisteminizin, hormonlarınızın, sinir sisteminizin, cinsel hayatınızın bu ve bunun gibi pek çok vücut fonksiyonunun düzgün ve sağlıklı olabilmesi için kolesterol üretilir. Özellikle çocukluk çağındaki beslenme kolesterolden zengin olmalıdır. Bu dönemdeki kolesterol eksikliği gelişme bozukluğu ve zekâ geriliğine yol açabileceği gibi, sağlıklı bir yaşam için kolesterol düzeyinin, olması gereken seviyede tutulması da çok önemlidir. Hayati fonksiyonları yerine getirmek ile görevli olan kolesterolün eksikliği fonksiyon bozukluğuna, çocuklarda gelişim bozukluğuna sebep olabilir” dedi.

Yüksekliği tahribata neden oluyor

Dr. Oğuzhan Yücel şu bilgileri verdi: “Bununla birlikte kolesterolün yükselmesi ise kalp ve beyin damarlarında tahribata sebep olur. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için doğru olan kolesterolün seviyesinin kabul edilebilir düzeyde olması gerekir. Kanda normalden fazla bulunması damar sertliğine neden olmakta bazen de safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumuna sebep olmaktadır. Damar sertliği yalnızca kalp damar hastalıklarında değil; beyin, bacak, böbrek ile vücuttaki bütün damarlarda hasar oluşumuna yani damar tıkanmasına yol açabilir. Yüksek kolesterol tedavisinde hasta laboratuvar testleri ile birlikte kardiyoloji uzmanı tarafından yakın takipte olmalı ve tedavi süreci takip edilmelidir."