XVII. Ulusal III. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal ve III. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi”ne ev sahipliği yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahi Ana Bilim Dalının girişimi ve organizasyonuyla 15 Eylül Perşembe günü bir otelde başlayan “XVII. Ulusal ve III. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi”, yoğun bilimsel ve akademik programıyla 17 Eylül'e kadar devam edecek.

Protokol konuşmalarıyla açılışı yapılan kongrede ilk olarak söz alan OMÜ Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özak, 2020'de yapılması planlanan “XVII. Ulusal ve III. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi”nin pandemi nedeniyle bu yıla ertelendiğini hatırlattı. Akademisyenler ile serbest veteriner hekimlere yönelik kongrenin içeriğine değinen Prof. Dr. Özak, “Kongremizde 129 tebliğ bulunmakta ve bunların 38'i sözlüyken 91'i de poster sunum özelliğine sahip. Yurt dışından misafirlerimizin anlatacağı konular hem akademisyenlere hem serbest veteriner hekimlere hem de araştırma görevlilerimiz ve öğrencilerimize şüphesiz önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla bilimsel anlamda çok verimli ve zengin bir kongre olacağını öngörüyoruz” dedi.

Ardından kürsüye davet edilen Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habib Muruz, veteriner cerrahi kongrelerinin Türkiye'nin en köklü etkinliklerinden olduğunu vurgulayarak, “Kongrenin programı, akademik ve bilimsel içeriğinin yanı sıra, doğrudan pratiğe yönelik tebliğler de içeriyor. Bu noktada kongreyi özellikle serbest veteriner hekimlerin kendilerini güncellemeleri açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirmelerini umuyorum. Kongre ayrıca, yeni araştırmacılar için oldukça güçlü bir deneyim olacak” diye konuştu.

Tütüncü: “Türkiye'de üniversite tercih sıralamasında fakülte olarak 4'üncü konumda bulunuyoruz”

Son olarak katılımcılara hitap eden OMÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü ise yaklaşık yarım asırlık maziye sahip OMÜ'de Veteriner Fakültesi'nin 1995'te kurulduğunu hatırlatarak, “Bu yıl 15. dönem mezunlarımızı verdik. Ülkemizde mevcut 31 veteriner fakültesi arasında bu yıl üniversite tercih sıralaması itibarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'dan sonra 4'üncü konumda bulunuyoruz. Bu tablo da Türkiye'de 15'inci kurulan veteriner fakültesi olmamıza rağmen eğitim-öğretim kalitemizi göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Yüzde 90'ı tamamlanan ve yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alana sahip yeni fakülte binamızı 2023 bahar dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz. İnanıyoruz ki eğitim-öğretim ve araştırma kalitemizi yeni binamıza taşınmamızla daha da arttıracağız” şeklinde konuştu.

“Veterinerlik cerrahi ana bilim dalı, kongreyi düzenleyerek açıkçası gururla paylaşacağımız bir tabloya hizmet etmiş oldu”

OMÜ'deki veterinerlik cerrahi ana bilim dalında çok ciddi emekler verildiğinin altını çizen Dekan Tütüncü, “Veterinerlik cerrahi ana bilim dalı akademisyenlerimiz, özellikle lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde ve araştırmada hem bilgi ve deneyimleriyle hem de disiplinleriyle çalışmalarını yürütüyorlar. Gururla ifade etmek isterim ki veteriner fakültesi pandemi boyunca hiç kapanmadan faaliyet gösteren iki fakülteden biriydi. Özellikle hayvan hastanesi bu süreçte hizmet veren yapı taşlarımızdan biri oldu. Veterinerlik cerrahi ana bilim dalı, kongreyi düzenleyerek açıkçası gururla paylaşacağımız bir tabloya hizmet etmiş oldu. Veteriner cerrahi akademisyenleri disiplinli ve özverili bir ekip çalışmasıyla zorlu eğitim aşamalarını tamamlamak durumundalar. Günümüzde bazı ülkelerde artık veterinerlik cerrahi ana bilim dalı; anestezi gibi, radyoloji gibi, ortopedi gibi ya da cerrahi yoğun bakım gibi alt disiplinlerle ayrılmış bir vaziyette. Dolayısıyla kongrenin, bu konunun da tartışılması yönünde bir fırsat verebileceğini düşünüyorum. Kongremize ulusal ve uluslararası bazda katılan bilim insanlarına, özellikle de klinisyen meslektaşlarımıza, genç akademisyenlere faydalı olmasını ve katkılar sağlamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“XVII. Ulusal ve III. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi”nde; pet, çiftlik hayvanları, at, egzotik ve yaban hayat cerrahisi alanlarında sözlü ve poster sunumların yapılacağı bilimsel programın dışında, tüm katılımcıların güzel vakit geçireceği sosyal etkinliklere de yer verilecek.

Kongrede ayrıca, katılımcı paydaşlar tarafından açılan stantlarda veteriner cerrahisiyle ilgili ürün ve materyaller de sergileniyor.

Kongrenin açılışına; Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, yerli ve yabancı akademisyenler ile genç araştırmacılar katıldı.