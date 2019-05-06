Yaban hayvanları havadan kuduza karşı aşılanıyor

Kuduzla mücadele çalışmaları ile ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Samsun'da 2018 yılında kedi ve köpeklerin paranteral yolla aşılanması programı kapsamında 20 bin aşı yapıldığını söyledi. 2019 yılı aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kırmacı, “Bu kapsamda 22 bin 500 aşı yapılması hedeflenmekte. Sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanmasına yönelik olarak Büyükşehir ve ilçe belediyelerine müdürlüğümüzce kuduz aşısı temini yapılarak barınaklarda bulunan hayvanların aşılanması sağlanmakta. Bakanlığımız yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla ‘Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini' isimli yeni bir Avrupa Birliği Projesi'ni uygulamaya koydu. Proje kapsamında, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü 26 ilde, 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülecek. Aşı kampanyası 29 Nisan tarihinden itibaren başlatılmıştır” dedi.

“Vatandaşlar havadan atılan aşılı yeme dokunmamalı”

Samsun'da yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacağı bilgisini veren Kırmacı, “Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile aşılanması planlanmıştır. Vatandaşlar havadan atılan baitler (aşılı yem) bulunduğunda kesinlikle dokunmamaları, özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya temas ederse temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekiyor. Bu yemler sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmaması ve aşılı yemlerin köpekler tarafından yenmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde, direkt temastan kaçarak eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık tesisine götürmeleri gerekmektedir” diye konuştu.