Yabancı proje ortağı temsilcileri ÇTB'de

Avrupa Birliği Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve fonlanan, Çarşamba İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Flows Projesi' çerçevesinde Avusturya, Romanya ve İrlanda'dan gelen proje ortağı temsilcileri Çarşamba Ticaret Borsası'nı(ÇTB) ziyaret etti.

Çarşamba İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Flows Projesi'ne Avusturya, Romanya ve İrlanda'dan katılım gösteren yedi yabancı temsilci ve Çarşamba İŞKUR Hizmetleri Şube Müdürü Rıfat Yıldız, ÇTB Genel Sekreteri Sercan Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Çarşamba'da yürütülen projelerin değerlendirildiği ve Çarşamba'nın tanıtıldığı görüşmeye, Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin katıldı.

“Girişimlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Genel Sekreter Yaşar, Çarşamba'ya katkı sunacak projeler üretmek konusunda her zaman hazır olduklarını ifade etti. Yaşar, “Çarşamba konumu ve tarıma elverişli arazileri sayesinde yüzyıllardır birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Yurt dışından gelerek bizleri ziyaret eden değerli temsilcilerimize ilçemizin ve Ticaret Borsamızın bölgeye sağladığı katkılardan ve görevlerinden bahsederek kendilerini bilgilendirdik. Bölgemizde yürütülecek ve ilçemize katkı sağlayacak tüm girişimlerin destekçisi olmaya devam edeceğimizin bir kez daha altını çiziyoruz” dedi.

Gerçekleşen görüşmede, Avusturya, Romanya ve İrlanda'dan katılım gösteren proje ortağı temsilcilerine Çarşamba Ticaret Borsası'nın İngilizce çeviri ile hazırlanan tanıtım videosu gösterilerek borsanın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.