Yabancı uyruklu öğrencilere “Dış Ticaret Eğitimi” sertifikası

Samsun TSO'nun Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Teknopark iş birliğinde geçen yılın Aralık ayında, Samsun'da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik “Dış Ticaret Eğitimi” düzenlendi. Eğitime katılan kursiyerler için Samsun TSO'da sertifika töreni yapıldı.

Törende konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, “İlk kez düzenlediğimiz Dış Ticaret Eğitim Programı da bu anlayışla uygulamaya koyduğumuz çalışmalardan bir tanesidir” dedi.

“Artık bizim gönüllü ticaret ataşelerimizsiniz”

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Başkan Murzioğlu, “Hepiniz farklı alanlarda uzmanlıklar edinmek için ülkemizi, şehrimizi seçmiş olan gençlersiniz. Eminim bu eğitim sürecinde de önemli kazanımlar elde ettiniz. Samsun önemli ihracat potansiyeline sahip, ama bu anlamda insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşayan bir şehir. Sizler artık bizim gönüllü ticaret ataşelerimizsiniz. Bu şehri ülkenizdeki herkesten daha çok tanıyor daha iyi biliyorsunuz. Bizleri tanıyorsunuz. Bu dört günlük programda da işin uzmanlarından dış ticaretin ABC'sini öğrendiniz. Hatta ihracatçı ofisinde uygulama yapma imkanına eriştiniz. Bir altın bileziği de bu vesileyle edindiniz. Sizlerin Samsun ihracatına ivme kazandıracağınıza inanıyorum. Bu program benim uzun zamandır gerçekleştirmeyi istediğim, dillendirdiğim bir konuydu. Sizlerle ilkini gerçekleştirdik, sizlerin bundan sonraki süreçte vereceği katkılar çok önemli. Belki daha da geliştireceğiz. Daha fazla öğrencimize bu yetkinlikleri kazandıracağız. Bu bağlamda programın gerçekleştirilmesini sağlayan partnerlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ardından da kursa katılan öğrencilere belgeleri taktim edildi. Törene ayrıca, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan ve TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyesi Osman Özkoç katıldı.