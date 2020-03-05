Yabancı uyrukluları darp iddiasına 4 gözaltı

Samsun'da yabancı uyruklular saldırarak darp ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu vatandaşlara sokakta saldırarak darp ettikleri iddia edilen T.Y., R.D., S.B. ve A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.