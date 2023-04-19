Yabancılar Çarşısı'nda bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı'na yeni ve şık kıyafetlerle girmek isteyen genç yaşlı herkes çarşı pazarın yolunu tuttu. Samsun'da vatandaşların alışveriş yapmak için en çok uğradığı yerlerin başında ise ürün fiyatlarının AVM'lere göre oldukça düşük olduğu Yabancılar Çarşısı oldu. Esnaf, çarşıya gelen insan sayısının artmasında ısıtma-soğutma sisteminin yapılmasının ve İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nin açılmasının etkili olduğunu ifade etti.

“Bayram öncesi anormal bir kalabalık var”

Çarşıda anormal bir kalabalık olduğuna dikkat çeken Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, “Yabancılar Çarşısı komple yenilendi. Çatımız, içimiz dış cephemiz yeni bir konsepte kavuştu. Çarşı çevresindeki tüm olumsuzlukları da bertaraf ettik. Çarşımızda bayram öncesinde anormal bir kalabalığımız var. Fiyatlarımız da diğer AVM'lere göre oldukça uygun. Bundan sonra işlerimizin daha da artacağını umuyorum. Birkaç yıl önce bazı esnaflara dışarıyla aynı fiyatlardayız diye kızardım. Şehirdeki en uygun AVM'leri gezdim. Oralarla bizim çarşımızı kıyasladığımda fiyatlarımız çok uygun. Tüm vatandaşlarımızı yeni çarşımıza bekliyoruz” dedi.

“İlçe minibüslerinin meydana gelmesi işleri arttırdı”

17 ilçe minibüsünün meydana kadar gelmesinin işleri arttırdığına değinen esnaf Hamit Gürbüz, “Şükür olsun işlerimiz yolunda. Enflasyon var ama vatandaşlar yine de bizleri tercih ediyorlar. Maddi durumu iyi olan olmayan herkese yardım ediyoruz. Çarşımız komple yenilendi. Bunun yanı sıra ilçe minibüsleri artık meydana kadar geliyor. İnsanlar Terme, Bafra, Çarşamba gibi 17 ilçeden merkeze direkt gelebiliyorlar. Bunlara öncülük eden Başkanımız Mustafa Demir'e şükranlarımızı sunuyorum. Çalışan olarak işlerden oldukça memnunuz. Eski adıyla Rus Pazarı'nda param yok, az diye düşünmeyin. Şu kadar param var diyene de yardımcı oluyoruz. Son 1 haftadır işlerimiz oldukça iyi, bayramdan sonra da iyi olmasını umuyoruz” diye konuştu.

“İlçelerden merkeze ulaşım artında tüm esnafın işi arttı”

İlçelerden gelen vatandaşların sadece Yabancılar Çarşısı esnafına değil şehirdeki tüm esnafa faydasının dokunduğunu vurgulayan esnaf Hızır Kiraz, “Ramazan'ın son haftasıyla beraber işlerimiz arttı. Bafra garajı uzaktayken pazarımıza kimse gelemiyordu. İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi meydana yapılınca çarşımıza gelen insan sayısı da arttı. Ulaşım olduğu için tüm ilçelerden insanlar buraya alışverişe geliyor. Bu sadece bizim için değil tüm şehir esnafı için iyi oldu” şeklinde konuştu.

Kıyafet almaya gelen Aziz Hamza isimli çocuk ise, “Bayram kıyafeti almak için çarşıya indik. Yabancılar Pazarı'ndan kendime kıyafet bakıyorum. Ayakkabı, pantolon ve üst kıyafeti alacağım” ifadelerini kullandı.

Esnaf, bayram öncesi yoğunluğunun arife günü 2 katına çıkmasını umuyor.