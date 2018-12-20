Yabancılar Çarşısı'nda poşet yerine 'karton çanta' ile alışveriş

Samsun Yabancılar Pazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akyüz, 2019 yılında yürürlüğe girecek poşet yasasıyla birlikte 'karton çanta' uygulamasına geçeceklerini söyledi.

Esnaf olarak 2018 yılında bekledikleri ticareti yapamadıklarının altını çizen Ali Akyüz, “2018 yılı beklediğimiz gibi gitmedi. Enflasyonun artması, döviz fiyatlarının patlaması ve ekonominin daralması işlerimize olumsuz yansıdı. Biz mallarımızı döviz üzerinden aldığımız için dükkanlarımıza mal alamadık. Döviz düşmesine rağmen mal almaya giden esnaflarımız, toptan fiyatlarının düşmemesinden dolayı elleri boş döndüler. Geçen sene günlük 500 lira ciro yapan esnaflarımız bu sene 250 liraya düştü. Son 6-7 aydır döviz fiyatları yüzünden de işlerimiz hepten kötüye gitti. Ümitlerimiz 2019 yılına kaldı” dedi.

“Poşet yerine karton çanta kullanacağız”

Yeni poşet yasasına göre uyulması gereken kurallara uyacaklarını vurgulayan Akyüz, şunları söyledi:

“2019 yılı itibariyle poşet kullanımında bir takım kuralları geliyor. Bizler de yabancılar çarşısı esnafı olarak karton çanta uygulamasına geçeceğiz. Karton çanta için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Poşet kanunu yürürlüğe girdiğinde bizi de etkileyen bir durum olursa kanun neyse onu uygulamaya hazırız. Esnaflarımızı da bu konuda uyardık ve bilinçlendirdik. Vatandaşlara aldıkları ürünü gazeteye sarıp ya da fileyle verme imkanımız yok. O yüzden ürünleri el kartonunda satmayı düşünüyoruz.”