Yabancılar Pazarı'nda işler canlanıyor

SAMSUN (İHA) – Vaka sayıları hızla düşen Samsun'da kontrollü normalleşme kapsamında esnetilen kısıtlamalar Yabancılar Pazarı esnafına olumlu yansıdı.

Kovid-19 salgının Türkiye'de etkili olmasının ardından kapalı yerlerdeki kısıtlamalar nedeniyle birçok esnaf belirli bir süre iş yapamamıştı. Samsun'da Yabancılar Pazarı Çarşısı da pandemi dolayısıyla uzun bir süre kapalı kalmıştı. Kontrollü normalleşme kapsamında esnetilen kısıtlamalar Yabancılar Pazarı esnafına olumlu yansıdı. Cumartesi günü kısıtlamasının kalkması, pazarın açılması, turistlerin Türkiye'ye gelmesi gibi unsurlar çarşı esnafının yüzünü güldürmeye başladı.

“Her geçen gün işler artıyor”

İşlerin yavaş yavaş artmaya başladığını dile getiren Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, “Kovid-19 dolayısıyla esnaf olarak bayağı mağdur olmuştuk. Uzun bir süre kapalı kaldık. Yasakların bir nebze gevşetilmesinden sonra işlerimiz istediğimiz düzeyde gitmese de evimize ekmek parası götürdüğümüzden dolayı esnaf arkadaşlarımız çok memnun. Her geçen gün de yurt dışından turistler geldiğinden işlerimiz artmakta. Şu an itibarıyla esnafın yüzü gülüyor. Aşı yaşı ortalaması da giderek düşüyor. Aşı güvenirliği daha da sağlandıktan sonra insanlar daha korkusuzca alışveriş yapmaya başladı. Bu dönemde şehir ve ülke dışından ziyaret edenlerin sayısı arttı. Bu da esnafımızın daha fazla evine ekmek götürmesini sağladı. Şu an itibariyle pazarımızdan memnunuz” dedi.

“Turistler gelmeye başladı”

Turistlerin pazara gelmeye başladığını ve Pazar günü kısıtlamasının kalkmasının ardından işlerin daha da açılacağını ifade eden Alaaddin Sayın, şunları söyledi:

“Bizim için hafta içi bir gün kapalı olup da hafta sonları açık olsa daha iyi olur ama devletimiz böyle uygun görmüş. Cumartesi gününün açık olması bile bize çok büyük fayda sağladı. Pazar günleri de açılınca işlerimiz 1 kat daha artar diye düşünüyorum. Biz en çok cumartesi ve pazar günleri iş yapıyorduk. İnşallah yakın zamanda pazar günü kısıtlaması da kalkar. Turistleri yavaş yavaş görmeye başladık. Ağırlıklı olarak Rus turistler var. Almanya'dan da gelişler başladı. Pazarımız rahatsız edici tüm unsurlardan temizlendi. İnsanların buraya gelerek uygun fiyatlarımızdan yararlanmalarını bekliyoruz.”