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Yağ değişimi sırasında tırın çekici körüğü boşaldı: 1 ölü

Samsun’da yağ değişimi sırasında tırın çekici körüklerinin boşalması sonucu yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da yağ değişimi sırasında tırın çekici körüklerinin boşalması sonucu yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 YF 087 plakalı tırın yağ değişimi sırasında çekicinin körüklerinin boşalması sonucu altında kalan Osman Mandıralı (43) ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mandıralı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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