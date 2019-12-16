Yağlı tohum kooperatifleri birleşti

Özel bir tesiste gerçekleştirilen divan heyeti başkanlığını Kamil Gedik'in yapmış olduğu olağanüstü genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Genel kurulda konuşan Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, olağanüstü genel kurulun Dikbıyık-Çarşamba Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin, Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi bünyesine katılması için düzenlediğini belirtti.

Genel kurulda konuşan Mehmet Tural, “Bu yıl yaklaşık 5 bin ton ayçiçeği aldık. 11 milyon lira ürün bedeli ödemesi yaptık” dedi.

Genel Kurulda konuşan KARADENİZBİRLİK Başkan Vekili Fahri Şahin ise genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın sonunda Dikbıyık-Çarşamba Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin, 810 sayılı Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi bünyesine katılması oy birliği ile kabul edildi.