İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yağma ve uyuşturucu suçundan 2 kişi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde yağma ve uyuşturucu suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yağma ve uyuşturucu suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yağma ve uyuşturucu suçundan aranan T.S., R.I. ve E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, R.I. ve E.C. ise tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.