Yağma ve uyuşturucu suçundan 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yağma ve uyuşturucu suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yağma ve uyuşturucu suçundan aranan T.S., R.I. ve E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, R.I. ve E.C. ise tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.