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Yağmurlu hava hayatı olumsuz etkiledi

Samsun’da sabah saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da sabah saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurlu havanın önümüzdeki hafta boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.


Samsun'da vatandaşlar güne yağmurla başladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yağmur bazı vatandaşları hazırlıksız yakalarken, bazı vatandaşlar ise şemsiyesini yanında bulundurdu. Yağmur nedeniyle yol kenarlarında da küçük çaplı su birikintileri oluştu.



Yağmurlu hava hafta boyu aralıklarla devam edecek


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağmurlu havanın bugün öğleden sonra kendisini bulutlu havaya bırakacağı öğrenildi. Ayrıca yağmurlu havanın önümüzdeki hafta boyu aralıklarla devam edeceği de belirtildi.

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