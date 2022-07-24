Yakakent 48. Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali

Samsun'un Yakakent ilçesinde organize edilen "48. Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Yakakentlilerin doyasıya eğlendiği Kültür Sanat ve Deniz Oyunları Festivali'nde 300 metrelik yüzme etabında Sukutay Siy birinci oldu. Çekişmeli geçen gençler ve büyükler halat çekme yarışlarında yarışmacılar kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada Liman Kooperatifi takımı birinciliği elde etti. Günün ilginç yarışmalarından denizde ördek yakalama yarışmasında, yüzücüler ördeği yakalamak için büyük çaba sarf etti. Emin Han Gürsoy denizde ördeği yakalarken, yağlı direk yarışmasında ise yarışmacılar zor anlar yaşadı. 20 yarışmacının katıldığı yarışmada Eren Yener bayrağı alarak şampiyon oldu.

Yakakent balık şöleni, imza günü ve çeşitli branşlarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle devam eden festivalde RANDOM ve KOLİVA grupları sahneye çıkacak.