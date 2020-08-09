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Yakakent Çam Gölü'nde yangın

Samsun’un Yakakent ilçesi Çamgölü mevkii ile Dikmen viyadüğü arasındaki yol kenarında bulunan ormanlık alanda kısmen çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesi Çamgölü mevkii ile Dikmen viyadüğü arasındaki yol kenarında bulunan ormanlık alanda kısmen çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Yakakent Çamgölü mevkiinde 17.30 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle çıkan yangına vatandaşlar müdahale ederek Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda yangın kısa sürede söndürüldü.

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