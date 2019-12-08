Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci kez Avrupa yolunda

Samsun Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrencilerini staj için Macaristan'a gönderecek.

Nisan 2018 yılında BAFİ projesiyle Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü öğrencilerini Avusturya'ya staja gönderen Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2019/2020 eğitim-öğretim yılında Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü öğrencilerini Macaristan'a staj yapmaya göndermek üzere hazırlıklara başladı. AB Erasmus+ programları kapsamında yürütülen ‘Hasta Yaşlı Bakım Teknisyenlerinin Avrupa'da Beceri Eğitimi' projesiyle 5'er öğrenciden oluşan iki grup, Macaristan Budapeşte'de bulunan Olajag Otthonok Huzurevi'nde 2 hafta süresince staj yapacak.

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen projenin başlangıç toplantısında Okul Müdürü Osman Şafak'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından İngilizce öğretmeni Sezen Sancak ve Hasta-Yaşlı Hizmetleri Öğretmenleri Özden Avcı davetlilere projeyi tanıttı. Programa Kaymakam Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çiçek, Alaçam ve Yakakent ilçesindeki kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.