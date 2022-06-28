Yakakent ve Alaçam'a 80 kilodan fazla yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun'un Yakakent ve Alam ilçelerine son 24 saatte metre kareye 80 kilodan daha fazla yağış düştü.

Önceki günlerde Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışlar son 24 saatte Orta Karadeniz'de de etkisini gösterdi. Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta köprülerin yıkılmasına, heyelan ve su baskınlarına neden olan yağışlar Samsun'un batıda kalan ilçeleri Yakakent ve Alaçam'da da etkili oldu. 27 Haziran 06.00 ve 28 Haziran 06.00 saatleri arasında Sinop, Amasya, Ordu ve Samsun'da en çok yağış alan yerler metre kareye 82,8 kilo yağışın düştüğü Yakakent ve 81,8 kilo yağışın düştüğü Alaçam oldu.

Aşırı yağışların meydana geldiği Alaçam ve Yakakent'te yağmur sularının etkisi ile su birikintileri, torak kayması, göçük ve taşkınlar meydana geldi. Samsun'da ayrıca son 24 saatte Çarşamba Havalimanı'na 36,6, Bafra'ya 33,2 ve Salıpazarı'na da 21,4 kilo yağış düştü. Öte yandan Sinop'ta son 24 saatte Türkeli'ye 22,8 kilo, Boyabat'a 12,5 kilo ve Durağan'a 12,2 kilo yağış düştü. Ordu'da son 24 saatte en çok yağış 25,6 kilo ile İkizce'ye düştü. İkizce'yi 24,8 kilo ile Korgan ve 12,9 kilo yağışın düştüğü Gürgentepe takip etti. Orta Karadeniz'de en az yağış ise Amasya'ya düştü. Amasya'da 24 saat içerisinde en çok yağış alan yer metre kareye 4,6 kilo yağış düşen Hamamözü oldu.

Kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelerde ise şu uyarılara yer verildi:

“28 Haziran Salı günü Batı Karadeniz (Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri) ile iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”