Yakakent'e 2 müjde birden

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yakakent'e ilçe otogarı ile iskele kafe yapacaklarını söyledi. Proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Demir, denizden, havadan ve karadan bakıldığında kıskanılacak tesisi ve otogarı ilçeye kazandıracaklarını kaydetti.

Samsun'un turizm potansiyeli yüksek olan ilçelerinden Yakakent, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla kentin önemli markalarından biri haline geliyor. Doğal güzellikleriyle turizm açısından önemli potansiyellere sahip ilçe, deniz avantajından en iyi şekilde istifade edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak sahil düzenleme ve Yakakent Çayağzı Balıkçı Sığınağı projelerinin hayata geçmesiyle ilçede turizmin ve balıkçılığın daha da artması bekleniyor.

DLH Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları alınan sahil bandı projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin imara işlenerek ihaleye hazır hale geldiğini söyledi. Proje kapsamında sahilde 40 yıl önce konulan kayaların kaldırılacağını ifade eden Başkan Demir, “Geçmiş yıllarda deniz Yakakent'i götürüyordu. Deniz, hükümet konağına ve camiye kadar gelmişti. Şimdi ilçemiz nereden nereye geldi. Daha da gelişecek. Bakanlığımızın dalgaların ilçemizin kıyılarına zarar vermesini önlemek amacıyla proje kapsamında 7 adet T mahmuz yapacak. Ardından da Yakakent sahilimizin kumsalları kum beslemeleriyle yeniden düzenlenecek. Sahil düzenleme projesi, ilçe ekonomisini de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Çayağzı Balıklı Sığınağı'nın da yapılmasıyla balıkçılarımız, olumsuz hava şartlarında can ve mal kaybı yaşamamaları için buraya sığınabilecekler. Bu da ilçemizde balıkçılığın gelişmesine katkı verecek” dedi.

DLH'nın altyapısıyla hazırlamakta olan projeyle birlikte ilçeye otogar yapacaklarını ifade eden Başkan Demir, ayrıca şunları söyledi:

“Yakakent çok cazip hale geldi. Yakakent otogarını ilçemize kazandıracağız. Bu arada sahilimizde güzel bir iskele kafe, güzel bir tesis yapacağız. Yakakent'e yakışır bir tesis için şu an proje çalışmaları sürüyor. Denizden, havadan, karadan bakıldığında herkesin kıskandığı bu tesis, turizmin canlanması açısından da büyük katkılar sağlayacaktır.”