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Yakakent'e dalgakıran

Samsun’un Yakakent ilçe sahiline dalgakıran yapılmaya başlandı.

Samsun'un Yakakent ilçe sahiline dalgakıran yapılmaya başlandı. Yapılacak 7 dalgakıran, ilçe merkezini hırçın Karadeniz'in tehdidinden koruyacak.


İlçe merkezinde yaklaşık 40-45 yıl önce deniz dalgalarından kıyıdaki evleri korumak amaçlı yapılan taş tahkimatlar, mevcut evlere 15-20 metre kadar kısa mesafede kaldı. Yakakent Belediyesi tarafından 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dalgakıran yapımı için müracaat edildi. DLH Genel Müdürlüğü'nce planlanan ve projesi hazırlanan dalgakıran yapım işine başlandı. İş makineleri sahilde dalgakıran oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Yakakent ilçesi Liman Mahallesi balıkçı barınağının doğusunda kalan bin 100 metrelik alanda, 933 metre uzunluğunda kayalar kaldırılarak, 90 metre açıkta, 60 metre boyunda 7 adet dalgakıran yapılacak.

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