Yakakent'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne"

Samsun'un Yakakent ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği iş birliğiyle çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamına eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Uyuşturucu ile Mücadele Programı (UYUMA), uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü ve uyuşturucu ile mücadele konularında vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince de ayrıca kadın destek uygulaması (KADES) tanıtımı yapıldı.