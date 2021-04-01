Yakakent'te pazar esnafına HES kodu sorgulaması

Çalışmalar kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, pazar yerlerinde tezgah açan esnafın da HES kodu sorgulaması ekiplerce yapılmaya başlandı. Vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçede bulunan tüm pazar yerinde denetim yapan görevliler, HES kodu olmayan pazarcı esnafına kod alınması konusunda yardımcı oldu. Ayrıca gün boyunca anonslar yapılarak kurallara uyulması belirtilirken vatandaşların ve pazarcı esnafına maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeleri istendi. HES kodu olmayan ya da sorgulamada sakıncalı görünenlerin ise satış yapmasına izin verilmedi.

Pazar esnafı da HES kodu uygulamasını doğru bulduklarını ve salgınla mücadele için tedbirlere herkes tarafından uyulmasının önemli olduğunu dile getirdi.