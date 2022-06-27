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Yakakent'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Samsun’un Yakakent ilçesinde 16 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde 16 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince G. Y. ve U.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları yönünde istihbari bilgiler alındı. Şüpheli şahısların araçlarına binerken yapılan kaba üst aramasında ve Alaçam ilçesinde bulunan ikametlerinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda 16,2 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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