Yalı Kafe 'Millet Kıraathanesi' oluyor

Samsun'un Atakum ilçe sahilinde hizmet veren "Yalı Kafe"nin "Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe" olarak düzenlenmesine ilişkin madde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden oy birliği ile geçti.

Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 34 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, meclis başlangıcında söz alan İYİ Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri Atatürk ile ilgili olumsuz düşünceler içeren içerikleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti eski Grup Başkanvekili Musa Uzunlar'ı özür dilemeye ve istifa etmeye davet ettiler. Musa Uzunlar'ın açıklamalarını yeterli bulmayan ve özür diledikten sonra istifa etmesini isteyen CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, istekleri gerçekleşmeyince meclisi terk ettiler.

Muhalefet meclis üyelerinin meclisi terk etmesiyle gündemdeki 34 madde AK Parti, MHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'li İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın katılımları ile görüşüldü. Gündemdeki 34 maddenin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

“Samsun'da sokaklar sağlıklaştırılacak”

Sokak sağlıklaştırılması maddesi üzerine açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şu anda Unakpanı, Subaşı'ndan yukarıya çıkan cadde, Hastanebaşı'na kadar uzanan çok güzel bir proje hazırlığımız var. Onun müracaatıyla ilgili talebi de meclis kararı ihtiyaç duyulduğu için görüşüyoruz. Arkasından 2 tane daha proje olacak. Selahiye Mahallesi'ni de sokak sağlıklaştırılması anlamında ayrı bir kapsamda çalışmamız var. Koruma Kurulu'nda proje tasdikini bekliyor. Bir Alaçam'da sokak sağlıklaştırılması anlamında projemiz var. Bunlar da ilerleyen günlerde meclis gündemimize gelecekler. Dolayısıyla Samsun özellikle bu alanda sokak sağlıklaştırılması projeleri başka alanlarda da devam edecek. Kale Mahallesi üzerinde de çalışma planlıyoruz. Selahiye'deki projede yıkılmış, tarih olan binaları kamulaştırıp, oraya tekrar eskisi gibi o binaları inşa etmeyi planlıyoruz” dedi.

Yalı Kafe Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe oluyor

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Atakum ilçe sahilinde bulunan Yalı Kafe & Restaurant'ın bulunduğu alanın kıraathane ve kitap kafe olarak düzenlenmesine ilişkin teklifi kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yar alan Yalı Kafe & Restaurant'ın bulunduğu alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe olarak düzenlenmesine ilişkin teklifi de karara bağlandı. İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarının, mülkiyeti İller Bankası A.Ş.'ye ait olan Yalı Kafe & Restaurant olduğu bölgenin kıraathane ve kitap kafe olarak düzenlenmesine ilişkin hazırladığı raporun görüşüldüğü meclis toplantısında, ilgili teklif komisyondan oy çokluğuyla geçmesine rağmen mecliste oy birliği ile kabul edildi. Diğer yandan bölge ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizm amaçlı bina yapılması düşünüldüğü ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca bölgede beton kütle nitelikli bina yapılmaması için böyle bir değişikliğe gidildiği bilgisine ulaşıldı.

Ata Yolu için 5 milyon liralık ödenek istenecek

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı Samsun'dan Amasya'ya giderken kullandığı 98 kilometrelik Ata Yolu'nda yürütülen çalışmalar için İller Bankası A.Ş.'den 5 milyon 10 bin 783,42 lira ödenek talebinde bulunulacak. Meclis toplantısında, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan ‘Ata Yolu' projesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı Samsun'dan Kavak'a ardından Havza ve Amasya'ya ulaştıran tarihi karayolunun gün yüzüne çıkarılarak düzenlenmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla; İlkadım ilçesi Müftü Caddesi, Unkapanı Caddesi ve Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde yapılması planlanan cephe düzenleme çalışmaları için kredi çekilmesi teklifi karara bağlandı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın; Ata Yolu Projesi kapsamında İlkadım ilçesi sınırlarında yapılması planlanan cephe düzenleme çalışmaları için İller Bankası A.Ş.'den 3 milyon lirası hibe, 2 milyon 10 bin 783,42 lirası kredi olmak üzere ödenek talebinde bulunulması teklifi mecliste oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

2020 yılı belediye bütçeleri onaylandı

Öte yandan mecliste Büyükşehir ve diğer 17 ilçe belediyesinin de 2020 yılı bütçeleri onaylandı. Alınan karara göre; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı gelir tahmini 855 milyon TL, gider bütçesi 950 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesinin 95 milyon TL borçlanması öngörülüyor. İlkadım Belediyesinin gider bütçesi 278 milyon TL, tahmini geliri 222 milyon 523 bin TL olmak üzere 55 milyon 477 bin borçlanması tahmin ediliyor. Atakum Belediyesinin gider bütçesi 210 milyon TL, gelir tahmini 210 milyon TL. Bafra Belediyesinin gider bütçesi 83 milyon TL, gelir tahmini 83 milyon TL. Çarşamba Belediyesinin gider bütçesi 125 milyon TL, gelir tahmini 125 milyon TL. Vezirköprü Belediyesinin gider bütçesi 83 milyon TL, gelir tahmini 52 milyon TL ile 30 milyon 696 bin borçlanması tahmin ediliyor. Canik Belediyesinin gider bütçesi 85 milyon 45 bin TL, tahmini gelir 85 milyon 45 bin TL. Terme Belediyesinin gider bütçesi 60 milyon 660 bin TL, gelir tahmini 60 milyon 660 bin TL. Tekkeköy Belediyesinin gider bütçesi 96 milyon TL, gelir tahmini 96 milyon TL. Havza Belediyesinin gider bütçesi 37 milyon 374 bin TL, gelir tahmini 37 milyon 374 bin TL. Alaçam Belediyesinin gider bütçesi 24 milyon TL, gelir tahmini 24 milyon TL. 19 Mayıs Belediyesinin gider bütçesi 23 milyon 850 bin TL, gelir tahmini 23 milyon 850 bin TL. Ayvacık Belediyesinin gider bütçesi 16 milyon TL, gelir tahmini 16 milyon TL. Kavak Belediyesinin gider bütçesi 15 milyon 306 bin TL, gelir tahmini 15 milyon 306 bin TL. Salıpazarı Belediyesinin gider bütçesi gider bütçesi 12 milyon TL, gelir tahmini 12 milyon TL. Asarcık Belediyesinin gider bütçesi 9 milyon TL, gelir tahmini 9 milyon TL. Ladik Belediyesinin gider bütçesi 16 milyon 480 bin TL, gelir tahmini 16 milyon 480 bin TL ve Yakakent Belediyesinin gider bütçesi 9 milyon 471 bin TL, tahmini geliri de 9 milyon 471 bin TL olarak oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.