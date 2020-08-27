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Yalı Kafe'de yıkım başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe sahilinde hizmet veren ve "Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe" olarak düzenlenmek üzere Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilen "Yalı Kafe"nin yıkımına başlandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçe sahilinde hizmet veren ve "Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe" olarak düzenlenmek üzere Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilen "Yalı Kafe"nin yıkımına başlandı.


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Atakum ilçe sahilinde bulunan ve mülkiyeti İller Bankası A.Ş.'ye ait olan Yalı Kafe&Restaurant'ın olduğu bölgenin kıraathane ve kitap kafe olarak düzenlenmesine ilişkin teklif 18 Kasım 2019'da oy çokluğuyla kabul edilmiş, Atakum Belediyesinin yaptığı itiraz ise 4 Aralık 2019'da toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinde reddedilmişti. Söz konusu alanda bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım çalışmalarına başlandı. Ekipler tarafından alanın girişindeki Atakum Belediyesi tabelası söküldü. 2 adet kamelya vinç yardımıyla yerinden kaldırılarak götürüldü. Çalışmalarda yeniden kullanılabilecek parçalara zarar vermemeye çalışıldığı görüldü. Alan giriş çıkışlara kapatıldı. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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