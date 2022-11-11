İhlas Haber Ajansı

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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesine yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde arkadaşı tarafından olarak ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesine yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde arkadaşı tarafından olarak ölü bulundu.


Olay, Büyükcami Mahallesi, Asım Efendi Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. 56 yaşındaki İbrahim Şenel'den haber alamayan arkadaşı eve geldiğinde kapının eşiğinde hareketsiz haldeki arkadaşını buldu. Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.

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