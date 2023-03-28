Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Samsun'da 61 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun 'un 19 Mayıs İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan İlyas Bektaş (61) evinin oturma odasında yerde sırt üstü yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bektaş'ın olay yerinde öldürdüğü tespit edildi. İlyas Bektaş'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.