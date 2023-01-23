Yalnız yaşayan şahıs ölü bulundu

Samsun'da yalnız yaşayan şahıs, yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Cemal K.'nin (63) evine giden yakınları kapıyı açmayınca merdiven yardımıyla zemin kattaki evin penceresinden içeri bakınca onun kanepenin üzerinde hareketsiz olduğunu gördü. Durum polise haber verildi.

Camdan içeri giren polis, evin kapısını açtı. Eve gelen sağlık personeli yaşlı adamın ölmüş olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.