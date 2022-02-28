Yamaçta heyelana yol açan yağmur suyuna çözüm bulunacak

Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarında bulunan bir yamaçtan daha önce toprak ve kaya parçaları düşerek yolun bir şeridini ulaşıma kapatmıştı. Yapılan çalışmayla önlem alınan ve sonrasında tekrar açılan yol üzerine 2 gün önce yaşanan yağmur sonucu, yamaçtan aşağıya tekrar taş ve kaya parçaları düştü. Bu kez yol kapanmadı fakat trafik güvenliği tehlikeye girdi.

Olay sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal bölgede incelemede bulundu. Köksal, yağmur sularının zemini bir şekilde oynattığını ve heyelana sebebiyet verdiğini belirtti. Yamaca gelen suyu uzaklaştıracaklarını ifade eden Metin Köksal, “Burada oluşan heyelan neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak heyelanı tamir ettik. Yukarıda yağmur sularının tekrar yaptığımız yerin üzerine gelmesi nedeniyle aradaki küçük taşları yola getirmiş. Şimdi yukarıdaki suyun önlemini alacağız. Yaptığımız yere su ulaşamayacak. Ona göre tekrar betonlamasını yaparak ortadaki sorunu, sıkıntıyı çözmüş olacağız. Şu anda önemli bir sıkıntı yok. Bugün müdahale edeceğiz. Buradaki heyelanın sebepleri arkadaşlar yağan yağmur suları, kar suları zemini bir şekilde oynatıyor. Oynattığı zaman ise heyelana sebebiyet veriyor. Bu heyelanı önlemek için gelen yağmur sularını buradan uzaklaştıracağız. Sorun çözülmüş olacak. Suyu keserek gerekli betonlama çalışmamızı yapacağız. Şuanda bir tehlike arz etmiyor. 1 hafta içinde yapmış olacağız. Zemin zaten kayaç bir zemindir. Üzerindeki serbest malzemeler akıyor. Suyu kestiğimizde bir daha heyelan sıkıntısı olmayacak” dedi.

Karayollarından açıklama

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ise toprak kayması yaşanan bölgenin 2020 yılında kendi yol ağlarından çıkarıldığını açıkladı. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu yolun kendi yol ağında bulunmadığı ifade edildi. Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu Samsun Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkiinde bulunan 010-15 ve 010-16 kontrol kesim numaralı 37.635 km uzunluğa sahip sağ-sol yan yolları ve köprü altı geçişleri kapsamında 20 Mart 2020 tarihindeki bakan oluru ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağından çıkarılarak Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir."