İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Yan bakma” meselesi yüzünden iki kardeş bıçakla yaralandı

Samsun’da sahil kenarında “yan bakma” meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı.

Samsun'da sahil kenarında “yan bakma” meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı.


Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, kardeş olan A.K. ve B.K., sahil kenarında “yan bakma” meselesi yüzünden bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince iki kardeş Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıslardan B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.