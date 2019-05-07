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Yan baktın tartışmasında bir kişi silahla vuruldu

Samsun’un Bafra ilçesinde iki komşu arasında yan bakma yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki komşu arasında yan bakma yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu.



Olay, İshaklı Mahallesi Oruçreis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda oturan Samet K. ile yoldan geçen komşusu Önder Ş. arasında yan baktın tartışması yaşandı. Çıkan tartışmanın üzerine Samet K., evde bulunan dedesinden kalma 7.65 marka silahı alarak evin önüne inerek Önder Ş.'ye ateş etti. Sol bacağına gelen kurşunla yaralanan Önder Ş. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Samet K. olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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