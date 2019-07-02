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Yanan motosikleti itfaiye söndürdü

Samsun’un Bafra ilçesinde yanan terk edilmiş motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde yanan terk edilmiş motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında itfaiye ekiplerine çöp tenekesi yanında terk edilmiş bir motosikletin yandığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan motosiklete müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Motosiklet, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka çekildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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