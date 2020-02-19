Yangın tatbikatı gerçek oldu

SASKİ çalışanları tatbikat için yakılan ateşin yanı sıra gerçek bir yangını söndürdü.

Tatbikat, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından yapılan "Yangın" konulu bir sunumla başladı. Sunumun ardından binada siren çalmasıyla birlikte 1 dakika 20 saniyelik bir süre ile binayı boşaltan SASKİ çalışanları bina bahçesinde toplandı. Burada çalışanlara uygulamalı olarak yanan bir ateşi söndürme işleminin gösterileceği sırada çöp konteyneri etrafında yanan otlar çalışanların dikkatini çekti. Senaryo olan tatbikat gerçeğe dönüşünce çalışanlar eğitmen eşliğinde yangını söndürdü.

Tatbikat hakkında bilgi veren Samsun İtfaiye Daire Başkanlığında eğitmen olarak görev yapan Ercan Kabadayı, "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince hem resmi kurumlarımızda hem de özel sektörde bulunan iş yerlerimizde yangın ve yangın güvenliği eğitimleri veriyoruz. İlk olarak sunumumuzu yaptık. Sunumda yangın söndürme teknikleri ve yangın güvenliğini anlattık. Sonrasında bina tahliyesini yaptık ve açık alanda ateş söndürme olayını gerçekleştirdik. İnsanlarımızı güvenli bir alana topladık. Yangına müdahale tekniğini uygulamalı olarak anlattık" dedi.

"Samsun'da 7 kurum acil çağrı hattında birleşti"

Samsun'da 7 kurumun 112 acil çağrı hattında birleştiğini hatırlatan Ercan Kabadayı, "İtfaiye, polis, ambulans, sahil güvenlik, jandarma, AFAD ve orman yangın hattı olarak bu 7 kurum ihbar numarası 112 acil çağrı hattında birleşti. Diğer illerde de gerekli alt yapı olunca onlar da bu duruma geçecekler. Bina tahliyesi 1 dakika 20 saniyelik bir sürede gerçekleşti. Tatbikat çalışanlara bazı görevler verildi. Çöp konteynerinin yanında bir ot yangını dediğimiz yangın meydan geldi. 2 SASKİ çalışanı hanımefendi gerçek bir yangına müdahale etme imkanı yaşadı. Ot yangını da başarılı bir şekilde söndürülmüş oldu" diye konuştu.