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Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi

Samsun’da halı mağazası yangınında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi.

Samsun'da halı mağazası yangınında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya'ya (72) ait Selçuk Halı adlı mağazada yangın çıktı. Bu sırada iş yeri sahibi Abdullah Kaya önce iş yerinden kendisini dışarı attı daha sonra da halılarını kurtarmak için iş yerine geri girdi. Bu sırada alevler bir anda etrafı sarınca içeride mahsur kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Abdullah Kaya'yı iş yerinden baygın halde çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Kaya, dün hayatını kaybetti.


Abdullah Kaya için bugün Kadıköy Mahallesi Süleyman Çelebi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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