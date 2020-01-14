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Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu

Samsun’da bir evde çıkan yangında ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtarmak isteyen yaşlı adam hastanelik oldu.

Samsun'da bir evde çıkan yangında ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtarmak isteyen yaşlı adam hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güneyköy Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Aygün'e (68) ait evde yangın çıktı. Alevler evi ve ahırı sardı. Kadir Aygün kendini evden dışarı atıp ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını alevler arasından kurtarmak istedi. Elinden yanarak yaralanan ve dumandan zehirlenen Kadir Aygün, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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