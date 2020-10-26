İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında tek katlı ev küle döndü

Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev küle döndü.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev küle döndü.


Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Demir'e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören mahalle sakinlerince itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Alaçam İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede evi saran yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.